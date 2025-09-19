Nhiều lăng mộ "vô chủ" xuất hiện trên đất công

Ngày 19/9, lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết chính quyền đang hoàn thiện hồ sơ để tháo dỡ hàng loạt công trình lăng mộ xây dựng trái phép tại khu vực núi Chùa (xóm Đại Huệ) và núi Chại Rày (xóm Thượng Khê) thuộc địa phương này.

Theo kết quả kiểm tra của địa phương, tại núi Chùa có 13 công trình vi phạm trên diện tích 2.018m2. Ngày 9/8, chính quyền đã tháo dỡ 7 công trình trên diện tích 812m2 và ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp.

Thời gian qua, nhiều công trình lăng mộ xây dựng trái phép trên đất công tại xã Hưng Nguyên được phát hiện (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại núi Chại Rày, có 4 công trình lăng mộ cơ bản hoàn thành và 1 công trình mới xây móng trên diện tích 743m2. Nhiều công trình được dựng tường bao, đặt mộ ngay trên đất lâm nghiệp.

“Những công trình xây trái phép này trước khi thành lập chính quyền hai cấp. Đến thời điểm này, chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ, đồng thời đề nghị công an điều tra để xác định rõ đối tượng vi phạm. Việc xử lý gặp nhiều khó khăn do các công trình đều không có người đứng ra nhận”, lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên nói.

Trước đó ngày 29/8, UBND xã Hưng Nguyên phát thông báo rộng rãi yêu cầu tổ chức, cá nhân là chủ các công trình trái phép đến kê khai, làm việc, tuy nhiên chưa có ai đến trình diện.

Một số ngôi mộ trái phép đã được xã Hưng Nguyên xử lý (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngày 9/9, xã tiếp tục ra thông báo sẽ cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm từ ngày 11/9.

Chính quyền xã Hưng Nguyên cũng giao Phòng Kinh tế rà soát lại nguồn gốc đất và chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp xác minh. Hiện xã đã phối hợp với công an để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước thực trạng lấn chiếm đất công để dựng lăng mộ, nghĩa trang trái phép tại xã Hưng Nguyên khiến dư luận rất bức xúc.