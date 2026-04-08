Nhiều hành khách bị phạt vì không thắt dây an toàn

Ngày 8/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết thời gian qua, đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp hành khách không thắt dây an toàn khi xe di chuyển trên các tuyến cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa.

Theo đơn vị này, vi phạm được phát hiện thông qua thiết bị giám sát trên xe khách và các đợt kiểm tra đột xuất. Các phương tiện vi phạm chủ yếu là xe limousine và xe 16 chỗ.

Một hành khách không thắt dây an toàn khi ô tô di chuyển trên cao tốc (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6).

Trong ngày 8/4, lực lượng chức năng đã lập biên bản 5 tài xế chở hành khách không thắt dây an toàn và 15 hành khách vi phạm. Đối với tài xế, mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; hành khách không thắt dây an toàn bị phạt 350.000-400.000 đồng.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo, việc thắt dây an toàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là biện pháp bảo vệ trực tiếp tính mạng khi đi ô tô. Người dân cần hình thành thói quen cài dây an toàn ở mọi vị trí ngồi, kể cả ghế sau, ngay khi xe bắt đầu di chuyển.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông không nên chủ quan khi đi quãng đường ngắn hoặc di chuyển với tốc độ thấp, bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.