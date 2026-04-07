Trạm thu phí cầu Đồng Nai nối TPHCM bỏ hoang 5 năm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Trạm thu phí cầu Đồng Nai, một công trình đã ngừng hoạt động từ tháng 8/2020, đang trở thành "lô cốt" án ngữ ngay cửa ngõ huyết mạch nối Đồng Nai và TPHCM, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM để bàn giao đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho TPHCM quản lý, đồng thời thực hiện các thủ tục tháo dỡ trạm thu phí này trong thời gian sớm nhất.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai, nằm trên quốc lộ 1 thuộc phường Long Hưng và Trấn Biên (Đồng Nai), đã ngừng hoạt động hơn 5 năm. Tuy nhiên, các hạng mục của trạm không được di dời, xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Đồng Nai, nơi có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị các cơ quan liên quan của Bộ Xây dựng và chủ đầu tư sớm tháo dỡ trạm thu phí để đảm bảo an toàn giao thông.

Dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu theo hình thức BOT đã được Bộ Xây dựng xác lập quyền sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, trạm thu phí vẫn chưa được tháo dỡ, với kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ vẫn còn tồn tại.

Trạm thu phí bỏ hoang này giống như một "lô cốt" khổng lồ, án ngữ giữa cửa ngõ giao thương sầm uất giữa Đồng Nai và TPHCM, nơi có lưu lượng xe cộ qua lại cực kỳ đông đúc.

Cuối năm 2025, Khu Quản lý đường bộ IV (Bộ Xây dựng) đã đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai bàn giao mặt bằng trước ngày 15/1 để tháo dỡ trạm thu phí và hoàn trả mặt đường. Tuy nhiên, đến nay việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện.

Hiện trạng trạm thu phí cho thấy các dải phân cách, trụ bê tông, cabin soát vé cũ kỹ và vạch sơn mờ vẫn còn nguyên, tạo thành những chướng ngại vật lớn trên đường, đe dọa an toàn giao thông.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai có nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, bụi phủ kín. Thậm chí, người dân còn tận dụng nơi đây để bán nước cho các tài xế khi tuyến đường xảy ra ùn tắc.

Nhiều thanh sắt treo lủng lẳng trên trần trạm thu phí, có thể rơi xuống các phương tiện bất cứ lúc nào, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa, gió.

Sau hơn 5 năm bỏ hoang, nhiều cabin thu phí đã hư hỏng, cột điện phủ bụi dày đặc, và rác thải bủa vây.

Tài xế Lê Hoài Khánh (phường Dĩ An, TPHCM) bức xúc: "Khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai là cửa ngõ vào TPHCM từ hướng Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung nên lượng xe rất đông. Khu vực còn có nhiều công ty, cảng Đồng Nai nên thường xuyên ùn tắc giao thông. Rất mong cơ quan chức năng sớm tháo dỡ trạm thu phí, trả lại tuyến đường rộng rãi, thông thoáng".

Các dải phân cách, trụ cột cảnh báo và biển báo đã mờ sơn, gần như mất tác dụng cảnh báo cho các phương tiện lưu thông.

Vị trí trạm thu phí này ngay cảng Đồng Nai, nơi có lượng xe container ra vào rất lớn. Việc cơ quan chức năng phân luồng một điểm quay đầu xe container ngay khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

Người dân và doanh nghiệp vận tải đang rất mong mỏi các cơ quan chức năng sớm tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai để việc lưu thông trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai được thuận lợi và an toàn. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiến nghị Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục tháo dỡ trạm thu phí này.

Vị trí trạm thu phí cầu Đồng Nai (Đồ họa: Phương Quyên).