Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an bị thương, hy sinh khi phòng chống thiên tai

Các đồng chí thân mến!

Từ đầu năm 2025 đến nay, biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp, thời tiết cực đoan, mưa bão với tần suất, cường độ ngày càng cao, phạm vi rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; đời sống nhân dân đứng trước nhiều hiểm nguy, gian khó. Phát huy tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng CAND gương mẫu, tiên phong, dồn toàn quân, toàn lực cùng với các lực lượng chức năng tuyến đầu phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ ở các địa bàn trọng điểm luôn “thần tốc”, sẵn sàng có mặt tại những nơi nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, ngày đêm “dãi nắng, dầm mưa, ngâm mình trong nước lũ” để cứu giúp nhân dân; nhanh chóng tham mưu tổ chức triển khai và trực tiếp đóng góp công sức, kinh phí, hiện vật... để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nơi ở, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí bị thương, hy sinh khi trực tiếp ứng cứu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích, chiến công, đóng góp của Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND thời gian qua.

Tinh thần không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh thực sự là chỗ dựa, điểm tựa vững chắc của nhân dân, thể hiện trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ CAND; thắp sáng hơn “tính dân tộc, nghĩa đồng bào”, củng cố vững chắc hơn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Thời gian tới, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo từ nay đến cuối năm sẽ có 2-4 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta. Đặc biệt, trong ít giờ nữa, cơn bão số 11 (Matmo) sẽ đổ bộ vào đất liền, gây ra những tác động khốc liệt, trực tiếp tới an ninh, an toàn của đất nước và nhân dân.

Tôi kêu gọi công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ cần phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tiếp tục là lá chắn vững chắc của đồng bào ta trước gian khó, hiểm nguy.

Ngay tại thời điểm này, phải tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10, sẵn sàng ứng phó kịp thời với cơn bão số 11 bằng tất cả bản lĩnh, trách nhiệm, sự dũng cảm, kiên cường, sáng tạo với mục tiêu “Tính mạng, tài sản của Nhân dân là cao nhất”; vì hạnh phúc, bình yên của mỗi gia đình, thôn, bản, xóm làng..., góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đất nước ngày càng hưng thịnh, phát triển trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chào thân ái!

Đại tướng Lương Tam Quang

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an