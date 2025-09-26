Nhiều bản miền núi Nghệ An bị chia cắt do lũ, sạt lở

Đêm 25/9, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An.

Lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông, suối dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đất đá sạt xuống chắn ngang, cuốn theo hoa màu và một số công trình dân sinh.

Nước suối ở xã Tam Thái chảy xiết (Ảnh cắt từ clip).

Tại xã Tam Thái, 7/14 bản bị cô lập tạm thời. Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết tuyến đường liên xã dẫn vào các bản Phá Lõm, Huồi Sơn, Văng Môn, Xốp Nặm và Phồng bị ngập sâu trong nước.

“Có thời điểm nước dâng nhanh, chảy xiết qua 2 cầu tràn ở bản Xóng Con và bản Côi bị ngập, việc đi lại bằng xe máy, ô tô bất khả thi”, ông Khánh nói.

Theo người dân bản Phá Lõm, đêm 25/9 mưa bất chợt khiến mực nước các con suối lên rất nhanh, chỉ trong vòng một giờ đã ngập trắng đường và gây chia cắt.

Đường sạt lở ở Mường Típ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lô Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, cho biết mưa lớn đã làm sạt lở nhiều điểm cũ, phát sinh điểm sạt lở mới.

“Hàng rào của Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2, nằm sát bờ suối bị đổ sập khoảng 20m. Nước tại các cầu tràn dâng cao, chảy mạnh nhưng người dân vẫn có thể lội bộ, dắt xe máy qua lại”, ông Thái nói.

Tường rào trường học ở xã Chiêu Lưu bị đổ (Ảnh: Lô Thái).

Tại bản Xốp Típ, xã Mường Típ xảy ra sạt lở đất đá quy mô lớn, chắn ngang tuyến đường chính, khiến việc đi lại bị ách tắc.

Theo người dân địa phương, hiện tượng sạt lở, ngập sâu diễn ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, đặc biệt khi mưa lớn kéo dài, gây ách tắc giao thông, gián đoạn sản xuất, đe dọa đến tính mạng và tài sản.