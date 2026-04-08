Nhà rông bốc cháy trơ khung

Ngày 8/4, UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà rông tại thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk Hà.

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/4, nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah bất ngờ bốc cháy. Ngay khi phát hiện khói lửa, người dân đã hô hoán, huy động lực lượng tại chỗ cùng công an, đoàn viên thanh niên tham gia dập lửa.

Đám cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ công trình (Ảnh: Chí Anh).

Do thời điểm xảy ra cháy trời nắng nóng, hanh khô và nhà rông chủ yếu làm bằng vật liệu dễ cháy như gỗ, tranh nên lửa lan nhanh. Dù nỗ lực khống chế, đám cháy vẫn thiêu rụi công trình, chỉ còn lại phần khung bê tông và sàn.

Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah được xây dựng từ năm 2011 theo kiến trúc truyền thống của người Ba Na. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp của người dân thôn Đăk Tiêng Klah.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.