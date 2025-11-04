Chủ xe bất lực nhìn ô tô bốc cháy ngùn ngụt trong mưa

Khoảng 14h30 ngày 4/11, tại khu vực dân cư thuộc khối Kim Liên, phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ cháy ô tô.

Theo anh Lê Huỳnh Đức (trú phường Vinh Hưng, nhân chứng vụ hỏa hoạn), vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 37K-041.xx đang đậu bên cột điện bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chủ xe đang làm việc gần đó chạy ra, cùng người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành công.

Ô tô bốc cháy dữ dội khi đậu cạnh cột điện lúc trời mưa (Ảnh: Võ Tài).

Nhận được tin báo, Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, đã điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Mặc dù trời mưa nhưng ngọn lửa bốc cao, bao trùm chiếc xe, mọi nỗ lực của lực lượng chức năng không mang lại kết quả.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chiếc ô tô nêu trên và gây hư hại đường dây điện tại khu vực.