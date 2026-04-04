Nguyên giám đốc ban quản lý tự ý khai thác rừng keo

Ngày 4/4, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Tây (Gia Lai) cho biết đang xác minh việc ông Bùi Văn Thăng tự ý đưa người và máy móc khai thác keo lai trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 3, ông Thăng đã tự ý đưa người và máy móc vào khai thác keo lai tại khoảnh 1a, tiểu khu 166, xã Phù Mỹ Tây.

Nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, ông Bùi Văn Thăng tự ý khai thác toàn bộ số cây keo lai tại xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Tại hiện trường, trên diện tích hơn 1.000m2, toàn bộ số cây keo lai bị cưa hạ sát gốc, nhiều cây có đường kính 30-50cm. Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi gỗ đã được vận chuyển khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ đã lập biên bản, mời ông Thăng làm việc, yêu cầu dừng ngay việc khai thác tại khu vực lân cận, không được tự ý trồng lại trên diện tích đã khai thác.

Ông Thăng cho rằng diện tích rừng này do cá nhân bỏ kinh phí trồng và nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường kết nối Tây - Đông, nối cao tốc Bắc - Nam với khu công nghiệp Phù Mỹ.

Tuy nhiên, theo Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, rừng trồng phòng hộ tại khoảnh 1a, tiểu khu 166 có tổng diện tích 3,6ha; phần hơn 1.000m2 ông Thăng khai thác nằm trong diện tích này.

Năm 2012, Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ giao khoán diện tích rừng trên cho ông Đinh Bá Trang (trú xã Phù Mỹ Nam) quản lý, bảo vệ. Đến năm 2020, ông Trang không tiếp tục nhận khoán và bàn giao lại cho ông Thăng, khi đó làm giám đốc.

Theo ông Nguyễn Văn Tố, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, việc tự ý khai thác rừng trồng phòng hộ là trái quy định. Dù cá nhân có bỏ kinh phí trồng rừng, khi khai thác vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như khảo sát, thiết kế, xin phép cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ cơ chế hưởng lợi theo quy định.

Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ đang làm việc với các bên liên quan để xác định chủ thể quản lý và quyền lợi đối với 3,6ha rừng, trong đó có phần diện tích nằm trong phạm vi dự án tuyến đường kết nối Tây - Đông.