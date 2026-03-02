Người phụ nữ ứng cứu 2 thanh niên thoát chết trong gang tấc

Chiều 2/3, UBND xã Đăk Tô đã tổ chức khen thưởng đột xuất chị Nguyễn Thị Quế (SN 1978, trú tại thôn Diên Bình 3) vì hành động dũng cảm cứu sống 2 thanh niên thoát khỏi đuối nước.

Theo thông tin từ UBND xã Đăk Tô, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/2. Một nhóm 5 thanh niên đã chèo thuyền trên sông thuộc thôn Diên Bình 3. Khi thuyền cách bờ khoảng 200m, anh P.C.T. (SN 2000) và anh V.T.V. (SN 2001), cùng trú tại xã Đăk Tô, đã nhảy xuống sông bơi.

Lãnh đạo UBND xã Đăk Tô trao giấy khen chị Nguyễn Thị Quế (Ảnh: Thanh Huyền).

Sau khi bơi được khoảng 10m, anh V. có dấu hiệu đuối nước. Anh T. quay lại ứng cứu nhưng do hoảng loạn, cả hai chới với giữa dòng sông.

Chứng kiến sự việc, anh N.T.Đ. (SN 1999, trú cùng địa phương) đã nhanh chóng nhảy xuống hỗ trợ và đưa được anh V. vào bờ an toàn. Tuy nhiên, khi anh Đ. tiếp tục quay lại cứu anh T., do bị đuối sức, cả hai lại rơi vào tình trạng nguy hiểm giữa dòng nước.

Chị Nguyễn Thị Quế đã kịp thời phát hiện và không ngần ngại chèo thuyền ra giữa sông, cứu thành công anh T. và anh Đ. vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm của chị Quế đã được lãnh đạo UBND xã Đăk Tô biểu dương và trao giấy khen. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.