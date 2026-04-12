Người phụ nữ lái xe tốc độ cao tông rào chắn khi đoàn tàu đang lao tới

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Công an xã Thuận Nam lập biên bản, xử lý bà B.T.K.N. (37 tuổi, trú tại xã Thuận Nam) về hành vi vượt đường sắt khi rào chắn đang dịch chuyển.

Người phụ nữ đi xe máy với tốc độ cao tông vào rào chắn đường sắt (Video: Phòng CSGT Khánh Hòa).

Trước đó, vào khoảng 8h40 ngày 10/4, tại khu vực đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt qua xã Thuận Nam, bà N. điều khiển xe máy với tốc độ cao, thiếu quan sát nên tông vào rào chắn, ngã xuống đường.

Phát hiện sự việc, nhân viên rào chắn kịp thời kéo bà N. ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi đoàn tàu đi qua. Nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ sau va chạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi của bà N. vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Sự việc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa an toàn của người điều khiển phương tiện và hoạt động chạy tàu.