Người phụ nữ chết cháy trong container ở TPHCM
(Dân trí) - Người dân phát hiện lửa bùng lên trong container bên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt, TPHCM, nên vào kiểm tra và phát hiện một thi thể bị cháy.
Chiều 13/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một phụ nữ chết cháy trong container bị bỏ ven đường.
Theo nhân chứng, khoảng 16h, lửa bùng lên trong container bị bỏ bên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt, TPHCM. Khi vào kiểm tra, người dân phát hiện một thi thể cháy đen nên trình báo cơ quan chức năng.
Công an xã Tân Nhựt và Công an TPHCM đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Bước đầu, nạn nhân được xác định là chị D.T.H.L. (35 tuổi, quê tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ).