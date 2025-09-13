Người phụ nữ chết cháy trong container ở TPHCM

Chiều 13/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một phụ nữ chết cháy trong container bị bỏ ven đường.

Container bị bỏ bên đường Nguyễn Cửu Phú, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo nhân chứng, khoảng 16h, lửa bùng lên trong container bị bỏ bên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt, TPHCM. Khi vào kiểm tra, người dân phát hiện một thi thể cháy đen nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Tân Nhựt và Công an TPHCM đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là chị D.T.H.L. (35 tuổi, quê tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ).