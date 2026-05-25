Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng hơn 40 độ C ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ, Bắc Ninh 39,3 độ C, Láng (Hà Nội) 39,7 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C,...

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Ngay từ 8h nắng đã gay gắt, trời xanh ngắt.

Mặc dù trời nắng như thiêu đốt nhưng các công nhân trên công trường, người lao động chân tay, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn miệt mài làm việc.

10h, bà Thương (75 tuổi, trú xã Thanh Trì, Hà Nội) miệt mài nhặt nhạnh đồng nát từ những chiếc xe rác dọc phố Quan Hoa (phường Cầu Giấy). Mặc dù tuổi cao, trời nắng rát nhưng đôi tay bà Thương vẫn khá nhanh nhặt từng vỏ chai, túi bóng lẫn trong đống rác đang bốc mùi.

"Trời nắng nóng vất vả hơn rất nhiều nhưng thời điểm này các xe rác tập kết về đây mới có nhiều đồ đồng nát như sách vở, vỏ chai, túi bóng", bà Thương kể.

Trời nắng gắt, nhưng sau khi lau tấm kính cỡ lớn của tòa nhà nằm trên mặt đường Cầu Giấy nam công nhân vẫn cẩn trọng quan sát kỹ lưỡng trước khi lau ở chỗ khác.

11h, nhiệt độ vỉa hè đường Cầu Giấy nơi Phan Văn Toàn (24 tuổi, trú xã Đông Sơn, Thanh Hóa) làm việc lên đến 48 độ C, nhưng Toàn và các đồng nghiệp vẫn cố gắng nát những viên đá cuối cùng.

Nắng nóng không chỉ khiến công việc thêm vất vả mà dưới tác động của bức xạ nhiệt và tia cực tím, sức khỏe của những người làm việc ngoài trời cũng bị ảnh hưởng.

11h30, được cho là đỉnh điểm của nắng nóng nhưng chị Văn Thị Liên công nhân Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên vẫn oằn mình đẩy xe rác cao quá đầu người, nặng hơn 2 tạ đến điểm tập kết.

"Mấy nay trời nắng nóng công việc của chúng tôi vất vả hơn rất nhiều nhưng mọi người đều động viên nhau cố gắng vì trời nắng mà rác không thu đúng giờ sẽ bốc mùi hôi thối rất nhanh", chị Liên chia sẻ.

Cùng thời điểm này, bà Lợi (58 tuổi, trú tại xã Đông Anh) cố gắng đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đã chất đầy đồ đồng nát đến điểm thu mua.

12h, nhiệt độ trên nền mặt đường đoạn trước sân vận động Mỹ Đình vượt quá ngưỡng 50 độ C.

Giữa trưa nắng như đổ lửa, một số người chọn gầm cầu, gốc cây để tranh thủ ngả lưng, nghỉ trưa.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời từ 10h đến 16h trong những ngày nắng nóng. Khi ra đường, người dân nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu; uống tối thiểu 1,5-2 lít nước mỗi ngày tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời nóng; tăng cường rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt… (Ảnh: Mạnh Quân).

Nắng nóng khiến công việc của những người giao hàng, shipper càng thêm phần vất vả, mệt nhọc.

Nhiệt độ cao kết hợp với mặt đường bê tông, đường nhựa khiến không khí càng trở nên oi bức, khó chịu.

Ghi nhận của phóng viên lúc 13h, nhiệt độ ngoài trời, cách mặt đường Nguyễn Trãi khoảng 5m lên đến 48 độ C.

Dự báo ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

14h, tại khu vực đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục mới được giải phóng mặt bằng trời nắng rát, oi bức vì khu vực này hiện hạn chế cây xanh. Lúc này, một số công nhân bắt đầu làm việc.

"Mấy hôm trước chúng tôi làm từ 13h20 nhưng hôm nay nắng nóng quá nên 14h mới bắt đầu làm. Trời nắng nóng như này ở trong công trường rất oi bức, ngột ngạt", nam công nhân quê Hưng Yên chia sẻ.

Xe bồn tưới nước để giảm thiểu bụi trên tuyến đường Vành đai 1 đang thi công.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5. Khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dưới nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt 40 độ C, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vẫn duy trì quân số tại các nút giao trọng điểm, bám chốt điều tiết giao thông, chống ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông trên địa bàn Thủ đô (Ảnh: Ngọc Tiến).

Giữa trưa 25/5, tại nhiều tuyến đường trung tâm, mặt đường nhựa hấp nhiệt mạnh, hơi nóng hắt lên bỏng rát. Chỉ đứng ngoài trời vài phút cũng khiến mồ hôi túa ra như tắm. Song trên các tuyến giao thông huyết mạch, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, chống ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Ngọc Tiến).

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, các CBCS còn chủ động hỗ trợ người dân gặp sự cố trên đường hoặc các tình huống khẩn cấp phát sinh trong quá trình tham gia giao thông (Ảnh: Ngọc Tiến).

Các chuyên gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.