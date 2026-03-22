Người đi xe máy "tắm bụi" trên tuyến đường Xuyên Á

Đường xuống cấp, phủ bụi trắng mỗi lần có xe lớn chạy qua (Video: Nhật Anh).

Được khởi công từ năm 2011 và hoàn thành vào năm 2013, tuyến đường nối quốc lộ 1A với quốc lộ 12A (còn gọi là đường Xuyên Á) có chiều dài gần 26km, tổng mức đầu tư hơn 850 tỷ đồng.

Đây là trục giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, giảm tải cho các quốc lộ 1A và 12A. Trên tuyến có nút giao với cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vũng Áng - Bùng.

Đường không chỉ đi qua các xã Hòa Trạch, Trung Thuần, Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị mà còn kết nối các khu công nghiệp, bến cảng Hòn La lên quốc lộ 12A để đi Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị.

Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, mặt đường Xuyên Á hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu mặt đường bị phá vỡ, những mảng nhựa bong tróc kéo dài, trơ lại lớp đá lổm nhổm.

Theo phản ánh của người dân, đường Xuyên Á xuống cấp, hư hỏng một phần do phải gánh xe trọng tải lớn qua lại mỗi ngày. Mùa hè đường bụi mù mịt, mùa mưa trên đường chi chít vũng nước đọng lớn nhỏ, khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện gặp rất nhiều khó khăn.

Một người đi xe máy bị bụi đường phủ kín, thậm chí còn không thể nhìn rõ ô tô tải vừa chạy qua vì lớp bụi dày đặc.

Là người thường xuyên đi qua đường Xuyên Á, ông Mai Văn Thanh (SN 1960) cho biết cách đây mấy năm, tuyến đường từng được sửa chữa, nhưng vì xe trọng tải lớn chạy quá nhiều nên chẳng mấy chốc lại hư hỏng.

“Đường ổ voi, ổ gà chi chít, chẳng còn chỗ mà tránh, nhiều phụ nữ, học sinh đi xe bị ngã khi sa bánh vào hố sâu trên đường. Đi đường vòng thì xa, cực lắm mới phải đi qua đường này chứ bụi và nguy hiểm lắm”, ông Thanh phản ánh.

Qua lại trên đường Xuyên Á gần như mỗi ngày, chị Đặng Thị Thu Liên, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, lúc nào cũng phải áo mũ, găng tay, bịt khẩu trang kín mít.

“Xe to chạy qua là mình tắm trong bụi luôn, mỗi lần đi qua đường này về từ đầu đến chân phủ bụi trắng, người dân ở đây khốn khổ vì đường. Mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm có biện pháp để đời sống người dân bớt vất vả”, chị Liên bày tỏ.

Xã Trung Thuần là địa phương có khoảng 10km đường Xuyên Á chạy qua. Lãnh đạo UBND xã này cho biết đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng xuống cấp, mất an toàn giao thông, ô nhiễm bụi bẩn.

Theo vị lãnh đạo xã Trung Thuần, chính quyền xã thấu hiểu nỗi lòng của người dân và rất mong tuyến đường sớm được bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân.

Cuối năm 2025, lãnh đạo và các ban, ngành liên quan tỉnh Quảng Trị cũng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường để đánh giá thực trạng. Chính quyền xã Trung Thuần đã đề xuất với UBND tỉnh Quảng Trị về việc bố trí, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa tuyến đường Xuyên Á.

Đường Xuyên Á (vạch đỏ) nối quốc lộ 1A với quốc lộ 12A (Ảnh: Google Maps).