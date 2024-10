Dân bức xúc vì tuyến đường huyết mạch bị xe trọng tải lớn băm nát

Tuyến tỉnh lộ ĐT 571 dài 26,4km, là con đường huyết mạch nối liền hai xã Vĩnh Hà và Vĩnh Ô, thuộc huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Thời gian qua, tuyến đường này đã phải chịu áp lực lớn từ lượng xe tải chở vật liệu, dẫn đến nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng.

Dọc tuyến đường, nhiều ổ gà xuất hiện, mặt đường bong tróc, nứt nẻ, vỡ vụn, nước chảy tràn gây trơn trượt; một số vị trí lề đường và rãnh thoát nước bị hư hỏng do xe tải trọng lớn; nhiều biển báo, cọc tiêu, lan can bị nghiêng ngả, biến dạng do va quẹt.

Một xe trọng tải lớn chạy trên tuyến tỉnh lộ ĐT 571 (Ảnh: Nhật Anh).

Theo người dân địa phương, các xe tải lớn chủ yếu chở vật liệu, thiết bị phục vụ thi công đường giao thông, nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với nhánh Tây, qua địa bàn hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh.

Chị Hồ Thị Thủy, 29 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, thường xuyên đi lại trên tuyến đường này để buôn bán. Chị cho biết, đường hư hỏng khiến việc lưu thông khó khăn và nguy hiểm, đặc biệt khi có xe tải lớn đi qua.

"Đường có rất nhiều ổ gà, nước chảy tràn, gây trơn trượt rất nguy hiểm. Nhiều xe tải to, dài, không nhường đường, ép tôi ra lề, mấy lần tôi bị ngã rồi", chị Thủy bức xúc chia sẻ.

Mặt đường bong tróc, hư hỏng (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Hồ Văn Đàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô, cho biết ĐT 571 là tuyến đường duy nhất kết nối xã với trung tâm huyện Vĩnh Linh. Đường hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo xã Vĩnh Ô đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp, ban, ngành để sớm có phương án sửa chữa và kiểm soát tải trọng xe chở vật liệu qua tuyến này.

Ông Hoàng Anh Quang, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì giao thông (Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị), cho biết tình trạng hư hỏng trên tuyến ĐT 571 xuất hiện từ năm 2023, do lưu lượng xe tải trọng lớn tăng cao.

"Nhiều xe tải trọng lớn lưu thông đã làm mặt đường tuyến ĐT.571 bị bong bật, rạn nứt, phát sinh nhiều ổ gà, hư hỏng lề đường, cọc tiêu, biển báo và rãnh xây trên tuyến. Hệ thống báo hiệu bị gãy đổ gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con", ông Quang nói.

Để khắc phục, Ban Quản lý bảo trì giao thông đã yêu cầu đơn vị bảo trì thường xuyên kiểm tra và sửa chữa kịp thời. Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Trị cũng tổ chức kiểm tra, kiểm soát xe tải trọng lớn và xử lý các phương tiện chở vật liệu làm rơi vãi đất đá.

Nhân công khắc phục tạm các ổ gà, lề đường để đảm bảo giao thông (Ảnh: Nhật Anh).

Theo ông Quang, trước mắt chỉ có thể sửa chữa tạm thời để đảm bảo an toàn cho người dân. Về lâu dài, cần chờ dự án mở đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với nhánh Tây hoàn thành để khắc phục triệt để.

Dự án nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với nhánh Tây đi qua huyện Vĩnh Linh và Gio Linh dài 15km, với tổng kinh phí hơn 229 tỷ đồng, dự kiến thi công và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2024.