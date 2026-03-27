Hơn 50ha đất Thủ Thiêm sẽ thành trung tâm hành chính mới ở TPHCM

Ngắm khu đất sắp xây dựng trung tâm chính trị - hành chính mới của TPHCM (Video: Thúy Hường - Trịnh Nguyễn).

TPHCM vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với hơn 50ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhằm triển khai dự án Trung tâm chính trị - hành chính mới. Khu vực quy hoạch hiện chủ yếu là bãi đất trống, hạ tầng chưa hoàn thiện.

UBND TPHCM đã thông qua điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch với tổng diện tích hơn 50,4ha. Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển TP Thủ Đức đến năm 2040, đồng thời bố trí, sắp xếp lại các công trình trọng điểm trong khu đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu đất nằm giữa các trục đường Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và Mai Chí Thọ hiện vẫn là bãi đất trống, hoang hoá.

Một số khu vực còn ngổn ngang, cỏ mọc xen kẽ. Hạ tầng giao thông xung quanh đã được hình thành, song bên trong khu quy hoạch chưa có nhiều công trình xây dựng.

Phần lớn, khu vực này hiện đang là đầm lầy, một số khu vực đã được san lấp.

Theo kế hoạch, Trung tâm chính trị - hành chính mới sẽ được xây dựng theo hướng hiện đại, thông minh, là nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của TPHCM, vận hành theo mô hình “công sở mở”, tích hợp hạ tầng số.

Các hạng mục được định hướng xây dựng tại đây gồm Trung tâm chính trị - hành chính, Cung Thiếu nhi, Nhà hát - Trung tâm biểu diễn - Hội nghị.

Đây được xác định là khu trung tâm chính trị, hành chính của thành phố, đồng thời đóng vai trò trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, kết nối khu trung tâm hiện hữu với TP Thủ Đức (cũ).

Để đảm bảo đồng bộ, không gian đô thị tại đây được định hướng phát triển theo mô hình hỗn hợp, gắn với cảnh quan sinh thái ven sông Sài Gòn, tăng cường không gian mở và liên kết khu vực.

Dự kiến, trung tâm có quy mô phục vụ khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức làm việc thường xuyên. Đồng thời, tiếp đón từ 1.500 đến 2.000 lượt người dân và các doanh nghiệp thông qua hệ thống ''một cửa''.

Toàn cảnh vị trí khu đất sắp xây dựng trung tâm chính trị - hành chính mới của TPHCM.