CSGT TPHCM hướng dẫn lộ trình thay thế, tránh ùn tắc dịp lễ 30/4

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tình hình giao thông tại TPHCM được dự báo diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc tại nhiều cửa ngõ và trục đường chính.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động kỷ niệm, PC08 đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, đặc biệt tại các hướng ra vào thành phố và các điểm nóng ùn tắc. Đồng thời, CSGT cũng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi di chuyển để tránh xảy ra ùn ứ.

CSGT phân luồng tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ba hướng cửa ngõ chính

Với hướng Đông (Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về TPHCM), người dân có thể đi theo quốc lộ 51, quốc lộ 1, quốc lộ 1K hoặc qua khu vực Nhơn Trạch, vành đai 3 để giảm áp lực cho cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Từ hướng Bắc (Bình Dương, Bình Phước), các tuyến ĐT743, Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13, quốc lộ 1K được đề xuất nhằm giảm tải cho quốc lộ 13 và khu vực cầu Bình Triệu.

Với hướng Nam (các tỉnh miền Tây), phương tiện có thể lưu thông qua quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu hoặc các tuyến cao tốc để hạn chế ùn ứ.

Khu vực đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Với hướng TPHCM đi Đồng Nai, lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Đỗ Mười - cầu Đồng Nai.

Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - qua các vòng xoay Phú Hữu, Liên Phường - đường D1 - Khu Công nghệ cao - Võ Nguyên Giáp - Đỗ Mười - cầu Đồng Nai - Đồng Nai.

Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - vòng xoay Mỹ Thủy - Nguyễn Thị Định - phà Cát Lái - Đồng Nai.

Dự báo lưu lượng phương tiện tại khu vực cửa ngõ và trục đường chính ở TPHCM sẽ tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ Đồng Nai đi TPHCM, lộ trình 1: Cao tốc - rẽ Km8 - vành đai 3 - HL13 - ĐT769 - phà Cát Lái - TPHCM.

Lộ trình 2: Cao tốc - quốc lộ 51 - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - xa lộ Hà Nội - TPHCM.

Lộ trình 3: Cao tốc - vành đai 2 (tránh nút An Phú) - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - TPHCM.

Hạn chế qua nút giao An Lạc khi đi miền Tây

Đối với chiều từ trung tâm TPHCM đi các tỉnh miền Tây, CSGT khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua nút giao An Lạc.

Thay vào đó, người dân có thể lựa chọn các lộ trình 1: Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - khu Trung Sơn - Nguyễn Văn Linh - vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu - vào cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

CSGT khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lộ trình 2: Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh - vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu - Bình Thuận - Chợ Đệm - cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hoặc rẽ trái tại vòng xoay để đi vào đường Lê Khả Phiêu và đi về các tỉnh miền Tây.

Lộ trình 3: Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh - vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu - cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Nhiều điểm nóng được phân luồng

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đưa ra lộ trình thay thế tại hàng loạt khu vực có nguy cơ ùn tắc cao như: Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nguyễn Tất Thành; cầu Kênh Tẻ; ngã tư Hàng Xanh; vòng xoay Lăng Cha Cả; giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám; đường Trường Chinh; nút giao An Phú; khu vực cảng Cát Lái…

Phòng CSGT TPHCM khuyến cáo người dân theo dõi tình hình giao thông, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng; đồng thời chủ động sắp xếp thời gian, lộ trình hợp lý để đảm bảo hành trình an toàn, thông suốt trong dịp lễ.