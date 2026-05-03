Người dân phát hiện động vật lạ bám trên dây điện

Ngày 3/5, Công an xã Ngô Mây (Gia Lai) đã tiếp nhận cá thể cu li nhỏ thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể cu li này nặng khoảng 0,5kg, trong tình trạng khỏe mạnh, không có thương tích.

Cá thể cu li nhỏ lạc vào khu dân cư được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng (Ảnh: Công an xã Ngô Mây).

Trước đó, đêm 2/5, anh Đào Thanh Tuấn (33 tuổi, trú tại thôn Hưng Trị, xã Ngô Mây) phát hiện một động vật lạ xuất hiện trước nhà, leo trèo và bám trên dây điện. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, anh Tuấn đã chủ động báo cơ quan chức năng, mang cá thể này đến giao nộp Công an xã Ngô Mây.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và bộ phận chuyên môn hoàn tất các thủ tục để thả cá thể cu li về môi trường tự nhiên theo đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Anh Tuân mang cá thể cu li giao nộp công an (Ảnh: Công an xã Ngô Mây).

Cơ quan chức năng đánh giá hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của người dân là việc làm tích cực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và gìn giữ đa dạng sinh học.