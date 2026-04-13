Phát hiện 2 con tê tê quý hiếm trên đường về nhà

Ngày 13/4, Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp lực lượng chức năng tiếp nhận 2 cá thể tê tê do người dân tự nguyện bàn giao.

Khoảng 20h30 ngày 12/4, anh Lê Thanh Tùng (trú tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Lộ), trên đường đi làm về đã phát hiện 2 cá thể tê tê nằm bên lề đường. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, anh Tùng chủ động đưa đến trình báo công an.

Cơ quan chức năng tiếp nhận tê tê quý hiếm do người dân bàn giao (Ảnh: Công an Cam Lộ).

Công an xã Cam Lộ đã bàn giao 2 cá thể tê tê cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, xử lý theo quy định. Qua đánh giá ban đầu, 2 cá thể tê tê nặng khoảng 4kg, tình trạng sức khỏe tốt.

Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm, nguy cấp (Ảnh: Nam Nguyễn).

Tê tê là loài thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán hay nuôi nhốt vì mục đích thương mại.