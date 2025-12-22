Cầu xây xong nhưng bị rào lại: Chờ phê duyệt quy trình đào tạo vận hành

Liên quan đến việc các hạng mục cầu, cống ngăn mặn thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) đã hoàn thành nhưng chưa được khánh thành, nhiều độc giả Dân trí cho rằng khi triển khai dự án, chính quyền địa phương cần có kế hoạch đưa cán bộ đi đào tạo từ sớm nhằm tránh kéo dài thời gian chờ đợi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, đã cung cấp thêm thông tin về vấn đề này. Theo ông Nam, căn cứ tiến độ được phê duyệt, đến tháng 6/2026, dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn mới được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Cây cầu tại dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn đã hoàn thiện nhưng chưa khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng (Ảnh: Thanh Tùng).

Lý giải nguyên nhân dự án xây xong nhưng chưa thể đưa vào vận hành, ông Nam cho biết có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng trên.

“Dự án có 3 cụm đầu mối gồm sông Lèn, kênh De và đầu mối sông Càn. Hiện nay, cụm đầu mối sông Lèn đã hoàn thành, trong khi kênh De và sông Càn vẫn chưa hoàn thiện”, ông Nam nói.

Ông cho biết thêm, mặc dù cống ngăn mặn và cầu đã hoàn thành và vận hành thử nghiệm, song để đủ điều kiện bàn giao chính thức, dự án phải trải qua giai đoạn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật quản lý và vận hành.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cũng thông tin rằng, trong quá trình triển khai xây dựng, địa phương đã cử cán bộ phối hợp cùng chủ đầu tư và nhà thầu tham gia đào tạo cơ bản để nắm bắt cấu tạo, nguyên lý lắp đặt, phục vụ công tác quản lý, sửa chữa sau này. Tuy nhiên, việc đào tạo chuyên sâu về vận hành vẫn chưa được triển khai.

Chủ đầu tư dựng rào chắn ngăn không cho người dân đi lại qua cầu (Ảnh: Thanh Tùng).

“Hiện tỉnh chưa phê duyệt quy trình đào tạo. Dự kiến đến ngày 31/12, tỉnh sẽ hoàn tất việc phê duyệt quy trình vận hành. Sau đó, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo chuyên sâu về vận hành”, ông Nam cho hay.

Theo ông Nam, qua trao đổi với chủ đầu tư, trong quý I/2026, các hạng mục phụ, bao gồm toàn bộ hệ thống trạm bơm phục vụ tiêu úng, sẽ được bàn giao.

“Quá trình đào tạo vận hành kéo dài 1-2 tuần. Đào tạo vận hành khác với đào tạo sản xuất, bởi việc sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình. Do đó, chỉ khi quy trình được ban hành mới có thể tổ chức đào tạo. Quy trình này do đơn vị tư vấn lập và được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt”, ông Nam nói.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn là một phần của dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An)”, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) làm chủ đầu tư, với tổng mức khoảng 800 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2021.

Tiểu dự án này gồm nhiều hạng mục, trong đó có 3 hạng mục trọng tâm là cống ngăn mặn, âu thuyền, cầu giao thông bắc qua sông Lèn, tại khu vực tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh dự án (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau nhiều năm thi công, đến nay dự án đã hoàn thiện và chờ ngày khánh thành, đưa vào sử dụng.

Theo người dân địa phương, kể từ khi dự án được triển khai, ai nấy đều phấn khởi. Nhiều người vui mừng bởi ngoài công trình thủy lợi, dự án còn xây dựng cây cầu dài 405m, rộng 7,5m bắc qua sông Lèn.

Cây cầu được kỳ vọng sẽ giúp người dân hai bên bờ sông Lèn đi lại thuận lợi hơn, thay vì phải di chuyển bằng thuyền như trước đây.

Tuy nhiên, khi chứng kiến cây cầu đã xây xong nhưng chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng, nhiều người dân không khỏi hụt hẫng, mỏi mòn chờ đợi. Do chủ đầu tư dựng rào chắn ở hai đầu cầu, hằng ngày người dân vẫn phải tốn chi phí đi đò qua sông.