Cảnh báo bệnh dại sắp vào mùa

Thông tin được chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi "Thanh niên hành động: Hướng tới loại bỏ bệnh dại và nạn buôn bán, giết mổ chó mèo" diễn ra chiều 29/4 tại Hà Nội.

Theo thống kê, tại nước ta mỗi năm vẫn có đến 80-100 ca tử vong do bệnh dại. Trong đó có nhiều ca liên quan đến vết cắn của chó và người nhiễm bệnh dại từ việc buôn bán, vận chuyển và giết mổ chó, mèo. Đáng chú ý từ năm 2022 đến nay, bệnh có xu hướng gia tăng.

Chó vẫn là nguồn lây truyền chủ yếu của bệnh dại, chiếm 80% các trường hợp tử vong, do mèo chiếm 18%, 0,1% do dơi và 2% là do các động vật khác như chuột, khỉ. Thời tiết nắng nóng mùa hè là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát.

Thực tế này cũng làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Không những thế, việc xử lý thịt không đúng cách có thể lây truyền các bệnh như E.coli, salmonella và brucellosis.

Bà Bùi Duyên trao giải cho 2 thí sinh giành giải Nhì cuộc thi (Ảnh: B.T).

Bà Bùi Duyên, Giám đốc Chương trình Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam), cho biết, việc thay đổi những thói quen, tập quán lâu đời cần có sự chung tay của cả cộng đồng.

Cuộc thi này mong muốn giúp mỗi người hiểu rõ hơn về những tác động tiêu cực của việc kinh doanh và giết mổ thịt chó mèo đối với sức khỏe cộng đồng và động vật.

"Việc khuyến khích giới trẻ tiên phong trong sự thay đổi này có thể tạo ra một bước ngoặt lớn trong các chuẩn mực xã hội và nếp sống thường ngày. Nhờ vậy, chúng ta có thể cùng nhau hướng tới một xã hội nhân văn hơn, ở đó sự trân trọng mọi sinh vật trở thành một giá trị cốt lõi, mang lại những lợi ích thiết thực cho tất cả", bà Duyên nhấn mạnh.

Cũng theo ông Rahul Sehgal, Giám đốc Truyền thông quốc tế, Tổ chức Soi Dog, khi thanh niên tham gia vào cuộc thi, họ sẽ trở nên hiểu biết hơn và khuyến khích những người khác trong cộng đồng của mình suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Cuộc thi là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giải quyết những vấn đề này từ cấp cơ sở. Đồng thời đóng góp vào thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa bỏ các ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030.