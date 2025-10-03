Người đàn ông tử vong khi lặn xuống sông Lam mò tìm điện thoại

Chiều 3/10, một lãnh đạo UBND xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến một công nhân tử vong.

Khoảng 8h cùng ngày, một người dân khi đến xưởng đóng tàu tại thôn Hồng Nhất, xã Nghi Xuân, không may làm rơi điện thoại xuống sông Lam.

Mực nước trên sông Lam dâng cao sau bão Bualoi (Ảnh: Dương Nguyên).

Thấy vậy, anh N.V.T. (SN 1988, trú tại xã Nghi Xuân), công nhân tại xưởng đóng tàu, đã nhảy xuống sông mò tìm điện thoại giúp.

Thời điểm trên, mực nước lũ sông Lam dâng cao, chảy xiết. Sau một hồi không thấy anh T. ngoi lên mặt nước, nhiều người dân chứng kiến hô hoán kêu cứu.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương đến phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 10h cùng ngày, họ phát hiện thi thể nạn nhân đang trôi trên sông, cách bờ gần 20m.

Lực lượng chức năng sau đó trục vớt thi thể anh T. lên thuyền, đưa vào bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.