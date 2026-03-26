Người đàn ông ở Lâm Đồng nghi rơi từ tầng cao của bệnh viện xuống tử vong

Vụ việc xảy ra vào sáng 26/3, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (phường Bình Thuận, Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, thời gian trên, người dân nghe tiếng động mạnh, nghi có người rơi từ tầng cao bệnh viện xuống sân nên chạy đến kiểm tra.

Nạn nhân được người dân, bác sĩ đưa vào cấp cứu nhưng đã tử vong (Ảnh: Trần Nguyên).

Tại khu vực nền bê tông phía sau tòa nhà, người dân phát hiện nam nạn nhân nằm bất động với nhiều bộ phận bị chấn thương. Những người có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các bác sĩ đưa nạn nhân vào cấp cứu, nhưng người này không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng bàn giao cho thân nhân lo hậu sự.