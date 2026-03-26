4 bé gái ở Lâm Đồng rời nhà theo lời mời “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 26/3, Công an xã Đam Rông 4, Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng ngăn chặn vụ việc 4 bé gái tự ý rời nhà đi tìm việc làm theo lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”.

Theo Công an xã Đam Rông 4, nhiều ngày trước, đơn vị nhận thông tin trình báo từ anh H.T. (trú tại thôn Chiêng Cao Cil Múp, xã Đam Rông 4) về việc con gái anh là cháu Q. (SN 2012) bỏ nhà đi. Vào cuộc xác minh, công an phát hiện Q. cùng 3 em nhỏ khác (14-17 tuổi) lên ô tô khách để di chuyển về hướng TPHCM.

Nhóm 4 bé gái được lực lượng chức năng đưa về nhà an toàn (Ảnh: Minh Hậu).

Khi 4 em vừa đến bến xe ở TPHCM, lực lượng chức năng tiếp cận, nắm bắt thông tin và tuyên truyền, vận động, đưa 4 em trở về nhà.

Làm việc với công an, 4 em nhỏ cho biết đã kết nối với một người lạ thông qua mạng xã hội Facebook, được người này giới thiệu công việc nhẹ với mức lương cao. Do cần khoản tiền để phụ giúp gia đình trong cuộc sống nên các em đã làm theo hướng dẫn của người lạ, bắt xe di chuyển về TPHCM để nhận việc.

Theo Công an xã Đam Rông 4, người dụ dỗ 4 cháu chủ yếu nhắn tin qua mạng xã hội, không thể hiện rõ thông tin lai lịch nên tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Hiện, Công an xã Đam Rông 4 giao 4 trẻ em cho gia đình chăm sóc, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.