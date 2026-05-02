Người đàn ông lao vào căn nhà bị cháy cứu 2 nạn nhân mắc kẹt

Ngày 2/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin khoảng 16h30 ngày 1/5, tại số nhà 18/8, đường Phùng Hưng, phường Hạc Thành (Thanh Hóa) xảy ra vụ cháy nhà dân, khiến 2 người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường căn nhà bị cháy (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong tình huống nguy cấp, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1986, trú tại đường Lý Nhân Tông, phường Hạc Thành) đã dũng cảm lao vào khu vực cháy, kịp thời cứu 2 nạn nhân đang mắc kẹt ra ngoài an toàn, góp phần ngăn chặn hậu quả đáng tiếc.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện quạt treo tường tại khu vực bếp. Sau khi phát sinh chập cháy, quạt rơi xuống ghế có đệm mút xốp, khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen nhanh chóng bao trùm tầng 1 và có nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn (bên phải) - người đã dũng cảm cứu người trong vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành động nhanh trí, dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Tuấn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng và lòng quả cảm trong cuộc sống đời thường; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng xã hội an toàn, văn minh, cần được biểu dương, nhân rộng.

Qua vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện trong gia đình, không để các vật dụng dễ cháy gần nguồn nhiệt, nguồn điện. Người dân cần chủ động trang bị kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.