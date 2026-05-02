Đò chở khách vào chùa bị lật, 6 người được cứu kịp thời

Ngày 2/5, thông tin từ xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đò chở khách đi thăm viếng chùa Hưng Thiện bị lật.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 2/5, nhóm du khách khoảng 6 người đã thuê một chiếc đò bằng vỏ lãi (phương tiện đi lại trên sông nước) chở vào chùa Hưng Thiện (còn gọi Mẹ Đông Hải) ở xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau, để tham quan, thắp hương.

Trong quá trình di chuyển, chiếc vỏ lãi được cho không may vướng vào gốc cây trên sông khiến phương tiện bị lật, hành khách rớt xuống kênh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã hỗ trợ cứu nhóm du khách kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

"Vụ lật đò không có ảnh hưởng đến người", một lãnh đạo xã Hưng Hội thông tin nhanh với phóng viên Dân trí.

Theo ghi nhận, đây là tuyến kênh không quá lớn chảy qua địa bàn xã Hưng Hội và địa bàn lân cận, thời gian qua có nhiều phương tiện lưu thông, trong đó có chở khách vào thăm viếng chùa Hưng Thiện.