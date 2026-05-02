Cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m ở TPHCM

Chiều 2/5, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07, Công an TPHCM) cho biết, Đội Cảnh sát PCCC khu vực 23 vừa cứu kịp thời một người đàn ông rơi xuống giếng sâu.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hà Văn Cẩm).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo một người dân rơi xuống giếng sâu tại khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngay lập tức, Đội PCCC khu vực 23 huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường là giếng nước sâu khoảng 35m, thành giếng cao 1m, miệng giếng rộng 1m. Nạn nhân rơi từ trên xuống và bị chấn thương, mắc kẹt bên dưới trong tình trạng hoảng loạn.

Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay khi đến hiện trường, cảnh sát đã triển khai các phương án, tiếp cận nạn nhân để trấn an, cung cấp oxy và đưa người này ra ngoài an toàn sau 1 giờ nỗ lực.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện. Người này tên L.V.C. (68 tuổi), ngụ phường Tam Long.