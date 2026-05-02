Ô tô lao vào cửa hàng tạp hóa rồi bốc cháy, người dân đập cửa cứu tài xế

Trưa 2/5, trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Thành Vinh, Nghệ An) xảy ra một vụ va chạm giữa 2 ô tô đi ngược chiều nhau. Sau va chạm, ô tô 37V-12xx lao lên vỉa hè, đâm vào một quán tạp hóa ven đường. Thời điểm này trong cửa hàng tạp hóa có một phụ nữ và 2 cháu nhỏ nhưng may mắn không ai bị thương.

Ô tô hư hỏng sau vụ va chạm, lao vào cửa hàng tạp hóa (Ảnh: Thịnh Sơn).

Sau khi ô tô lao vào quán tạp hóa, phía đầu xe có khói đen, tiếp đó là ngọn lửa bùng lên. Nam tài xế lớn tuổi luống cuống không thể mở cửa.

Trước tình thế nguy hiểm, người dân sử dụng bình chữa cháy dập lửa và dùng gạch, đá phá cửa kính, giải cứu tài xế ra ngoài. Người đàn ông này sau đó đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Người dân đập cửa ô tô cứu tài xế (Ảnh cắt từ video).

Tại hiện trường, đầu ô tô bị hỏng, cản trước bung ra. Vụ việc cũng gây thiệt hại cho cửa hàng tạp hóa. “Vụ việc không gây thiệt hại về người. Các bên liên quan đã thỏa thuận, thống nhất bồi thường về tài sản do vụ tai nạn gây ra”, nguồn tin từ Công an phường Thành Vinh cho hay.