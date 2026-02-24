Người đàn ông hơn 20 năm giữ đất cho hàng nghìn con cò

Giữa xóm Thuận Yên, xã Tân Phú (Nghệ An), nơi những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát và nhịp sống đô thị hóa ngày càng sôi động, ít ai ngờ vẫn tồn tại khu vườn sinh thái rộng khoảng 3ha, là chốn đi về của hàng nghìn con cò trắng, được một người đàn ông gìn giữ suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Anh Nguyễn Danh Hiền (SN 1971, trú xóm Thuận Yên) là chủ nhân của khu vườn đặc biệt này. Hơn 20 năm qua, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Hiền còn bền bỉ giữ lại một khoảng xanh giữa khu dân cư đang có xu hướng đô thị hóa.

Vườn sinh thái 3ha là nơi hàng nghìn con cò trú ngụ mỗi mùa (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm 2005, anh Hiền nhận thầu diện tích đầm lầy hoang sơ của địa phương với mục đích cải tạo nuôi cá. Trong quá trình san gạt, anh bất ngờ nhận thấy cứ mỗi buổi chiều, hàng nghìn con cò trắng lại bay về đậu trắng cả vùng cây ngập nước.

“Thấy cò về nhiều, tôi không nỡ phá hết. Nếu san lấp toàn bộ, chúng sẽ mất chỗ ở. Gia đình quyết định giữ lại phần rừng cây ngập nước, vừa nuôi cá vừa để cò sinh sống”, anh Hiền chia sẻ.

Quyết định này đồng nghĩa với việc anh chấp nhận không khai thác tối đa diện tích mặt nước cho mục đích kinh tế. Vùng đầm lầy được giữ gần như nguyên trạng tự nhiên.

Sau đó, gia đình anh còn trồng thêm cây xanh, cây ăn quả quanh hồ nước, tạo vành đai sinh thái. Hàng rào được dựng lên để hạn chế người lạ xâm nhập, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim. Mọi hoạt động nuôi trồng trong khu vườn đều được tính toán kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến môi trường sống của đàn cò.

Khi chiều xuống, từng đàn cò từ nhiều hướng nối nhau bay về, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa khu dân cư đông đúc. Trên nền trời nhá nhem, cánh cò trắng xóa cùng âm thanh vỗ cánh và tiếng chim gọi nhau làm không gian trở nên sinh động, khác hẳn với sự ồn ào bên ngoài.

Theo anh Hiền, hiện có khoảng 2.000 con cò thường xuyên về đây trú ngụ. Ngoài ra, nhiều loài chim khác cũng tìm đến sinh sống. Đàn cò thường xuất hiện từ khoảng tháng 7 âm lịch năm trước đến tháng 4 năm sau, sau đó di cư sang địa bàn khác.

Khoảng 2.000 con cò thường xuyên về trú ngụ tại khu vườn của anh Hiền (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Nhờ bảo vệ tốt nên số lượng cò ngày càng đông. Nhìn chúng bay về mỗi chiều, tôi thấy vui vì mình đã làm được điều có ích cho thiên nhiên”, anh Hiền tâm sự.

Không chỉ tạo nơi trú ngụ cho chim trời, khu vườn còn góp phần điều hòa không khí, mang lại khoảng xanh quý giá cho khu dân cư.

Anh Nguyễn Văn Sơn, một người dân xã Tân Kỳ, chia sẻ: “Giữa khu dân cư đông đúc mà vẫn có nơi chim trời trú ngụ đông như vậy là điều không phải nơi nào cũng có. Việc anh Hiền kiên trì giữ đất, bảo vệ đàn cò suốt nhiều năm rất đáng trân trọng, nhắc mọi người sống có trách nhiệm hơn với môi trường”.

Gia đình anh Hiền cũng từng bước phát triển mô hình vườn sinh thái, kết hợp nuôi cá, trồng cây ăn quả, tạo cảnh quan. Một số người dân, du khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm không gian xanh giữa làng quê đang đổi thay từng ngày.

Địa phương định hướng bảo tồn đàn cò gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Vy Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, chia sẻ: “Trong bối cảnh một số nơi vẫn còn tình trạng săn bắt chim trời, mô hình giữ đất, giữ cây của gia đình anh Hiền là việc làm ý nghĩa. Từ đây, địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái”.

Lãnh đạo xã cho biết thêm, địa phương đang nghiên cứu phương án bảo tồn đàn cò gắn với phát triển tham quan, du lịch sinh thái, nhưng trên cơ sở đảm bảo không làm xáo trộn môi trường sống tự nhiên của đàn chim.