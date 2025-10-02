Người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh, nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội

Ngày 2/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 6h cùng ngày, tại Công viên Võ Thị Sáu xảy ra vụ việc một người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh, nghi tự thiêu dẫn tới tử vong.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Dũng).

Theo vị lãnh đạo, sau khi nắm được thông tin, Công an phường Bạch Mai đã tới hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân sự việc.

"Qua xác định ban đầu, nạn nhân trú tại phường Hoàng Mai, người này mắc bệnh nặng từ vài năm nay. Tại hiện trường, công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh và xe máy của nạn nhân để lại. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ sự việc", vị lãnh đạo Đảng ủy phường Bạch Mai cho hay.

Trước đó, nhiều người dân đi tập thể dục tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nghi do tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.