Người đàn ông đẩy ngã xe, đánh 3 cháu bé giữa đường nói gì?

Ngày 23/12, ông B.V.Đ. (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã chia sẻ với báo chí về nguyên nhân ông chặn đường đánh 3 cháu bé.

Ông Đ. cho biết tại khu đô thị Ngọc Bảo Viên có một hồ nước. Trước kia hồ này bị tù đọng, nước rất bẩn. Vì vậy ông và một số người ở gần đó đã xin phép đơn vị quản lý để cải tạo hồ nước nhằm tạo cảnh quan.

Hồ nước tại khu đô thị Ngọc Bảo Viên, nơi 3 cháu bé đến câu cá (Ảnh: Hà Xuyên).

“Chúng tôi cải tạo lại hồ nước này rồi thả cá, trồng sen để tạo cảnh quan nhưng các cháu bé thường đến đây câu cá. Dù đã được tôi nhắc nhở nhưng các cháu không nghe. Hôm đó tôi nhắc thì các cháu lại chửi thề, do vậy tôi tức quá nên không kiềm chế được cảm xúc”, ông Đ. chia sẻ.

Ông Đ. thừa nhận việc chặn xe, đánh 3 cháu bé là sai. Ông cho biết đã xin lỗi gia đình các cháu bé cũng như làm việc với cơ quan công an để xử lý vụ việc.

Như Dân trí phản ánh, ngày 22/12, mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông đẩy ngã xe, đánh liên tiếp vào phần chân của 3 bé trai.

Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh ông Đ. đánh 3 cháu bé (Ảnh cắt từ clip).

Theo hình ảnh trong clip, 3 bé trai đi trên chiếc xe máy điện bị người đàn ông chặn đường rồi đẩy ngã xe. Dù một cháu bé đã có hành động khoanh tay xin lỗi nhưng vẫn bị đánh.

Người đàn ông dùng đoạn cây đánh liên tiếp vào phần chân của các cháu bé. Những đứa trẻ bị đánh tìm cách chống đỡ sau đó bỏ chạy.

Hình ảnh đăng tải kèm theo clip cho thấy phần chân của các cháu bé có nhiều vết roi, sưng tấy.