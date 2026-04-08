Người đàn ông bị xe tông tử vong ở TPHCM 3 ngày chưa có thân nhân
(Dân trí) - Người đàn ông trên dưới 60 tuổi bị một ô tô tông tử vong trên đường Đỗ Mười, phường Dĩ An (TPHCM). 3 ngày trôi qua nhưng chưa có thân nhân liên hệ cơ quan chức năng.
Ngày 8/4, liên quan đến vụ người đàn ông tử vong giữa đường, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân, đồng thời xác minh danh tính, tìm kiếm người nhà cho nạn nhân.
Người đàn ông này khoảng 55-65 tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh có chấm bi trắng, quần tây, mang giày thể thao.
Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, có chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream biển số 53P3-9206 và chùm chìa khoá. Tuy nhiên, qua xác minh, chiếc xe máy này đã được mua bán qua nhiều đời chủ.
Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 3h ngày 5/4, người đàn ông này chạy xe máy và bị ngã trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), phường Dĩ An đoạn trước Bến xe Lam Hồng.
Người dân đã hỗ trợ dắt xe, dìu nạn nhân vào lề. Sau đó, người đàn ông đi bộ vào làn ô tô và bị một phương tiện tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.