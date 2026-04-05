Người đàn ông tử vong giữa đường ở TPHCM

Ngày 5/4, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, truy tìm chiếc ô tô tông người đàn ông tử vong.

Công an đến hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 3h cùng ngày, một người đàn ông khoảng 65 tuổi đi xe máy trên đường Đỗ Mười và bị ngã trước Bến xe Lam Hồng (phường Dĩ An). Người dân đã hỗ trợ dắt xe, dìu nạn nhân vào lề; người này chỉ bị trầy xước nhẹ.

Sau đó, người đàn ông đi bộ vào làn ô tô và bị một phương tiện tông trúng khiến nạn nhân tử vong. Sau va chạm, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

"Người đàn ông đi bộ lang thang trong làn ô tô, sau đó chúng tôi nghe một tiếng va chạm rất mạnh và nhìn thấy nạn nhân nằm dưới đường, nhưng không có xe nào dừng lại", nhân chứng kể.

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Dĩ An đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ vụ việc. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.