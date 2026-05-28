Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì "báo chốt” CSGT

Ngày 28/5, Công an xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính L.T.A. (SN 1991, trú tại địa phương) 7,5 triệu đồng về hành vi “báo chốt” nhằm giúp người khác né tránh kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông.

Công an xã Yên Na làm việc với anh L.T.A. (Ảnh: CA xã Yên Na).

Công an xã Yên Na đã làm rõ, từ khoảng tháng 4, L.T.A. đăng tải nội dung thông báo vị trí tổ công tác cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã trong nhóm kín có gần 300 thành viên.

Làm việc với cơ quan chức năng, L.T.A. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Người đàn ông này khai đăng thông báo vị trí tổ công tác cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nhằm mục đích giúp những người khác né tránh hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng.

Bên cạnh xử phạt hành chính, Công an xã Yên Na yêu cầu L.T.A. gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.