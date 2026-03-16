Công an truy tìm người tung tin giả "hai cảnh sát giao thông tử vong"

Trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè”, đăng tải thông tin cho rằng “2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông”.

Nội dung bài viết nhanh chóng được một số tài khoản chia sẻ lại, kèm theo nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Công an Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 2 cảnh sát giao thông tử vong là bịa đặt (Ảnh: Thanh Tùng).

Qua kiểm tra, xác minh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra vụ việc 2 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông như nội dung bài viết lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải nội dung không đúng sự thật, dựng lên câu chuyện thương tâm để thu hút sự chú ý và tương tác trên mạng xã hội là hành vi thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng.

Ngoài ra, việc một số cá nhân tiếp tục chia sẻ, bình luận, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội.