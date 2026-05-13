Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm lực lượng chức năng

Ngày 13/5, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Đại Mỗ vừa lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.Đ.P. (63 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ) về hành vi đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng chức năng trên mạng xã hội.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Đại Mỗ phát hiện tài khoản Facebook “Thanh Tung” bình luận dưới bài viết của tài khoản “Nguyễn Văn Lương”. Nội dung bài viết liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.

Theo cơ quan công an, bình luận của tài khoản “Thanh Tung” có lời lẽ thiếu chuẩn mực, mang tính xúc phạm lực lượng chức năng, gây bức xúc trong dư luận. Bài viết kèm hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Công an làm việc với ông P. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đại Mỗ xác minh chủ tài khoản Facebook “Thanh Tung” là ông Đ.Đ.P. và mời người này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông P. thừa nhận là người đăng tải bình luận nêu trên. Ông khai do bức xúc cá nhân sau việc từng bị xử phạt vi phạm giao thông nên đã có phát ngôn thiếu chuẩn mực, không kiểm soát cảm xúc, dẫn đến đăng nội dung phản cảm trên mạng xã hội.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Đại Mỗ lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P. mức 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ông P. gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, chuẩn mực khi bình luận, chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm tổ chức, cá nhân, lan truyền thông tin sai sự thật hoặc tiêu cực đều có thể bị phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.