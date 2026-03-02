Người đàn ông 52 tuổi đi xin việc rồi mất liên lạc ở TPHCM

Theo trình báo của gia đình, sáng 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), ông Trần Văn Liêu (52 tuổi, quê Cà Mau) rời khỏi phòng trọ trong khu dân cư 434, phường Bình Hòa, TPHCM, để đi xin việc làm. Từ đó đến nay, ông Liêu không quay về, người thân không thể liên lạc.

Ông Trần Văn Liêu chụp ảnh cùng cháu gái trong dịp Tết vừa qua (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chị Bích Tuyền, con gái ông Liêu, cho biết, ông ở trọ cùng vợ và con gái (em gái của chị Tuyền). Nhiều năm nay, ông Liêu làm thợ xây cho một số công trình xây dựng.

Sáng 24/2, ông Liêu rời khỏi phòng trọ trên chiếc xe máy hiệu Wave biển số 69D1-268.13, không mang theo giấy tờ tuỳ thân và điện thoại.

Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ, nhưng chưa có kết quả.

Gia đình ông Liêu đã trình báo sự việc đến Công an phường Bình Hòa và đã được tiếp nhận, xác minh.