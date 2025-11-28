Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo CSGT xử lý phương tiện xả khói đen

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra đề nghị này trước thông tin Hà Nội và các tỉnh lân cận sắp xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Cảnh sát môi trường và công an xã, phường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định, đặc biệt tại các làng nghề, làng có nghề và khu vực giáp ranh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị xử nghiêm phương tiện quá niên hạn, xả khói đen gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: VNN).

Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón... ở phía Bắc rà soát, đảm bảo hệ thống xử lý khí thải được vận hành, hoạt động hiệu quả và tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong mọi trường hợp.

“Nghiên cứu, áp dụng phương án điều tiết, giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch bảo dưỡng, sửa chữa lớn (nếu có) trong những ngày có cảnh báo ô nhiễm ở mức “rất xấu” (AQI > 200) để giảm tải lượng phát thải ra môi trường”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các ban quản lý dự án chuyên ngành, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình xây dựng, giao thông trọng điểm thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi). Xem xét tạm dừng các hạng mục thi công phát sinh bụi lớn (phá dỡ, đào đất, san lấp) trong những ngày chất lượng không khí ở mức “nguy hại”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ/ngày có chất lượng không khí ở mức “xấu” trở lên.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn cho thấy, cuối tháng 11 và đầu tháng 12 ở khu vực miền Bắc, đặc biệt Hà Nội và các tỉnh lân cận, sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí.

Điều đó dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động kinh tế, xã hội.