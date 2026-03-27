Người dân góp tiền làm cầu phao dài hơn 200m vượt sông Ba

Người dân xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai) nhiều đời nay thường lội nước hoặc đi thuyền vượt sông Ba để qua khu sản xuất thuộc xã Uar, Gia Lai canh tác. Nếu di chuyển bằng đường bộ vòng qua xã Uar, khoảng cách di chuyển có thể tăng thêm 20-25km.

Năm 2016, hàng chục hộ dân Ia Rsai đã góp tiền làm một cầu tạm bằng gỗ, dài hơn 200m bắc qua sông Ba. Cầu tạm này giúp người dân qua lại khu sản xuất thuận tiện hơn nhiều.

Người dân đồng bào Jrai ở xã Ia Rsai góp tiền để dựng cây cầu phao bắc qua sông Ba (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tuy nhiên, do cầu được làm bằng gỗ nên mỗi mùa mưa lũ thường bị nước cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Người dân phải góp số tiền lớn để sửa chữa.

Cuối năm 2023, hơn 30 hộ dân buôn Ma Rôk, xã Ia Rsai đã góp 20 triệu đồng/hộ để mua thùng phi cỡ lớn, ghép thành cầu phao. Trên mặt cầu, bà con tận dụng các tấm ván gỗ ghép lại để thuận tiện cho việc đi lại.

Những thùng phi nhựa kích cỡ lớn, chịu lực tốt giúp người dân di chuyển bằng xe máy qua sông. Bà con còn dùng xe kéo vận chuyển nông sản nặng vài tạ qua cầu mà vẫn đảm bảo an toàn trong mùa khô. Mùa mưa lũ, người dân thường tháo đôi cầu phao để tránh nước cuốn trôi. Đầu mùa khô, họ sẽ gia cố, nối lại cầu phao để hỗ trợ bà con qua sông Ba.

Nhờ có cầu phao, bà con thuận tiện trong việc đi lại (Ảnh: Phạm Hoàng).

Anh Ksor Hơn (buôn Ma Rôk, xã Ia Rsai, Gia Lai) cho biết gia đình anh có hơn 1ha mì bên kia sông. Nếu đi đường vòng phải gần 20km, còn qua cầu chỉ hơn 1km. Vì vậy, anh cùng một số hộ dân trong làng đã đóng góp khoảng 20 triệu đồng làm cầu phao để đi lại.

Theo anh Hơn, các hộ gia đình góp tiền làm cầu sẽ được qua lại miễn phí còn những người không tham gia đóng 5.000-10.000 đồng mỗi lượt qua cầu, để có kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm.

“Trước đây, nhiều cây cầu gỗ đều bị lũ cuốn sau mỗi mùa mưa, rất nguy hiểm cho người dân. Sau này, bà con học cách làm cầu phao. Khi mưa lũ, cầu phao được cắt đôi để neo, nước rút sẽ ghép lại cho bà con qua sông”, anh Hơn nói.

Chị Ksor H’Nhung (buôn Ma Rôk) bộc bạch: “Mỗi ngày có 100-200 lượt xe máy của người dân 2 xã Uar và Ia Rsai đi qua cây cầu này. Có được cầu phao, bà con mừng lắm, thuận lợi cho việc đi lại. Để kiên cố hơn, bà con vẫn mong chờ một cây cầu bê tông”.

Bà con thường sử dụng cầu phao di chuyển trong mùa hạn và tháo ra lúc mưa bão (Ảnh: Chí Anh).

Ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, cho biết việc người dân góp tiền làm cầu tạm bắc qua sông Ba đã tồn tại nhiều năm. Vào mùa khô, mực nước sông Ba xuống thấp nên cây cầu tạm này cũng phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con được thuận lợi.

Theo ông Châu, hàng năm khi bước vào mùa mưa lũ, địa phương yêu cầu các hộ làm cầu ký cam kết đảm bảo an toàn cho người qua lại. Khi nước sông dâng cao, xã nghiêm cấm người dân lưu thông qua cầu nhằm tránh xảy ra tai nạn. Bà con cũng chủ động tháo dỡ cầu tạm để tránh bị nước lũ cuốn trôi.

"Trước thời điểm sáp nhập, cơ quan chức năng đã có kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối các xã ở phía bên kia sông Ba với tổng kinh phí khoảng 160 tỷ đồng. Mới đây, địa phương tiếp tục đề xuất đưa công trình này vào danh mục đầu tư để sớm triển khai, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân", ông Châu cho biết.