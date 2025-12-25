Người dân Đà Nẵng chính thức có “thánh địa” thể thao Chi Lăng mới

Ngày 24/12, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân (phường Hòa Xuân) chính thức được đặt tên là Sân vận động Chi Lăng.

Sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi tại Đà Nẵng chính thức được đặt tên là Sân vận động Chi Lăng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tên gọi Chi Lăng gắn liền với sân vận động đa chức năng nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng (phường Hải Châu). Nơi đây từng là “thánh địa” của Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, với sức chứa khoảng 28.000 chỗ ngồi.

Trong nhiều năm, sân Chi Lăng không chỉ phục vụ thể thao mà còn là không gian văn hóa quen thuộc của người dân thành phố.

Năm 2010, sân Chi Lăng được giao cho Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ.

Sau khi ông Phạm Công Danh, Chủ tịch tập đoàn, bị bắt năm 2014, khu đất sân vận động trở thành tài sản liên quan đến vụ án lớn và bị bỏ hoang nhiều năm, được xem là một trong những trường hợp lãng phí “đất vàng” ở trung tâm thành phố.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đã đề nghị giữ lại sân Chi Lăng như một thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đang tổ chức thi hành án liên quan vụ Phạm Công Danh giai đoạn I, trong đó toàn bộ sân vận động Chi Lăng được đưa ra bán đấu giá theo hình thức bán nguyên khối.

Để thay thế, từ năm 2013, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng Sân vận động Hòa Xuân. Đây hiện là sân nhà của Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.

Việc đặt tên Chi Lăng cho sân Hòa Xuân được xem là cách kế thừa giá trị lịch sử, văn hóa của một biểu tượng thể thao gắn bó lâu đời với người dân Đà Nẵng.