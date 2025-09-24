Người dân có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy được hỗ trợ 40.000 đồng/kg

Ngày 24/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết liên quan đến việc hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật.

Theo nghị quyết này, trâu, bò, ngựa, dê mắc bệnh phải tiêu hủy được hỗ trợ 50.000 đồng/kg; cừu, hươu sao 55.000 đồng/kg; lợn 40.000 đồng/kg; gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu được hỗ trợ 35.000 đồng/kg.

Đối với chim cút mắc bệnh được hỗ trợ mức 20.000 đồng/kg, đà điểu 50.000 đồng/kg, trứng gia cầm 20.000 đồng/kg.

Từ tháng 7 đến tháng 9, tại Quảng Ngãi có 73.000 con lợn mắc dịch tả phải tiêu hủy (Ảnh: Quốc Triều).

Đối với thủy sản, tôm hùm giống mắc bệnh buộc phải tiêu hủy được hỗ trợ 10.000 đồng/con, tôm giống từ giai đoạn hậu ấu trùng trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng/1 triệu con, cá giống 10.000 đồng/kg…

Đối tượng được hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nghị quyết cũng quy định người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật, được hỗ trợ mỗi người 400.000 đồng/ngày làm việc; 500.000 đồng/ngày nếu làm trong ngày nghỉ, lễ, Tết.

Người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được hỗ trợ mỗi người 150.000 đồng/ngày làm việc; 300.000 đồng/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Từ tháng 7 đến nay, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 60 xã, phường của Quảng Ngãi. Toàn tỉnh này có 10.400 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng với 73.000 con lợn buộc phải tiêu hủy.