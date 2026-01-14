Quảng trường phía Đông hồ Gươm: Chỉ còn 1 hộ dân chưa đồng thuận

Liên quan đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, đến nay có 17/17 tổ chức và 42/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, 1 hộ dân đang xin được tái định cư, UBND phường Hoàn Kiếm đã có văn bản báo cáo UBND thành phố xem xét.

Chính quyền địa phương đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức (tại số 22 Lý Thái Tổ, số 61 và 63 Đinh Tiên Hoàng) gồm phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Hội từ thiện tấm lòng vàng.

Cùng với đó là mặt bằng của Hội người mù Hà Nội, Trung tâm hội nghị HCC - Văn phòng UBND thành phố, Chi cục dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, Công ty TNHH MTV nghe nhìn Hà Nội, Công ty điện lực Hoàn Kiếm (69C Đinh Tiên Hoàng) và 1 phần diện tích của Tổng công ty điện lực Hà Nội.

Cơ quan chức năng cho biết đã có 25/43 hộ dân bàn giao nhà, các đơn vị đang khẩn trương phá dỡ.

Đã có 25/43 hộ dân bàn giao nhà, các đơn vị đang tiến hành khẩn trương phá dỡ (Ảnh: Mạnh Quân).

UBND phường Hoàn Kiếm đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân và phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3.

UBND phường Hoàn Kiếm đã và đang tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc dự án. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các địa phương liên quan để hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất đối với các hộ dân thuộc dự án.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.

Những ngày gần đây, lực lượng chức năng đang tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có nhiều cuộc họp nhằm gỡ khó, thúc tiến độ dự án.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Phối cảnh quảng trường, công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: CTV).

Dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tách thành 2 phân kỳ.

Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.

Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.