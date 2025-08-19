Thành lập 3 tổ công tác hỗ trợ cấp xã xử lý dứt điểm hồ sơ đất đai tồn đọng

Ngày 18/8, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế, lãnh đạo thành phố này đã có quyết định thành lập 3 tổ công tác nhằm hỗ trợ UBND các xã, phường trên địa bàn giải quyết hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Ba tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương khắc phục dứt điểm hồ sơ đất đai còn tồn đọng, quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Huế và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Người dân đến giao dịch hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính phường Thanh Thủy, thành phố Huế (Ảnh: Hiệp Nguyễn).

Các tổ cần tổng hợp khó khăn, vướng mắc thực tế phát sinh và đề xuất giải pháp khắc phục hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tổ trưởng, các tổ phó và thành viên trong Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do người đứng đầu phân công nhiệm vụ.

Lãnh đạo thành phố Huế phân công ông Trần Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố làm Tổ trưởng Tổ 1.

Tổ này có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn UBND các xã, phường Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Hóa Châu, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Vinh Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Thuận An, Dương Nỗ, Phú Vinh, Phú Hồ và Phú Vang.

Tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ hỗ trợ các xã, phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú, Long Quảng, Nam Đông và Khe Tre.

Tổ công tác số 3 do ông Lê Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế làm Tổ trưởng.

Tổ số 3 sẽ hỗ trợ, hướng dẫn UBND các xã, phường Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã biệt phái 2 viên chức đến công tác tại UBND phường Thanh Thủy để hỗ trợ địa phương kịp thời xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các viên chức được biệt phái hiện công tác tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế. Thời gian biệt phái dự kiến 3 tháng.