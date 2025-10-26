"Ngọn hải đăng” soi đường cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Chiều 26/10, phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết trong hai ngày vừa qua, Lễ mở ký Công ước Hà Nội được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp với đại diện 72 quốc gia đã ký kết tham gia công ước.

Qua lễ mở ký và hội nghị cấp cao, bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được về ký kết tham gia Công ước Hà Nội của các quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận.

Thứ nhất, Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược có tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, nỗ lực chung, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, vì con người, vì hòa bình và phát triển bền vững.

Công ước Hà Nội đã tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế; đồng thời khẳng định giá trị của hợp tác đa phương, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhằm bảo đảm không gian mạng thực sự trở thành môi trường phục vụ hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu bế mạc (Ảnh: TTXVN).

Thứ hai, sự hiện diện của đông đảo các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân tham dự lễ mở ký cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí chính trị và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, mở ra cơ hội mới tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và thúc đẩy tiến bộ chung của nhân loại.

Thứ ba, việc công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công lễ mở ký tại Hà Nội tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức toàn cầu.

Đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín, năng lực, trách nhiệm của Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, trước hết là bảo vệ an ninh mạng vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững.

Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị và kêu gọi các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội bằng sự đoàn kết và lòng tin chiến lược, bằng tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, nhất là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ theo nội dung công ước, tăng cường hợp tác song phương và đa phương, phối hợp hành động với các quốc gia thành viên trong phòng, chống tội phạm mạng.

Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tin tưởng Công ước Hà Nội sẽ thực sự trở thành "ngọn hải đăng" soi đường cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình.

Ông John Brandolino, Giám đốc Ban Các vấn đề về điều ước quốc tế tại Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) phát biểu (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông John Brandolino, Giám đốc Ban Các vấn đề về điều ước quốc tế tại Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), cho biết các phiên thảo luận cấp cao, thảo luận bàn tròn, sự kiện bên lề và các triển lãm đã làm phong phú thêm các cuộc trao đổi của sự kiện.

Theo ông John Brandolino, thông điệp rút ra từ các cuộc thảo luận là: Công ước Hà Nội mở ra một tương lai an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người - cả trong thế giới thực và trên không gian mạng.

Tuy nhiên, ông John Brandolino lưu ý việc đàm phán Công ước mới chỉ là bước khởi đầu. "Giờ đây, nhiệm vụ của các nước là cùng nhau hướng tới cột mốc tiếp theo - Công ước có hiệu lực", ông John Brandolino nói.