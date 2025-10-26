Phó Tổng thống Ecuador đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực chống tội phạm mạng

Bà Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, Phó Tổng thống Ecuador trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (Ảnh: Linh Hà/TTXVN).

Bà Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, Phó Tổng thống Ecuador đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng, đặc biệt khi là nước chủ nhà của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

“Việt Nam đã thể hiện vai trò của mình cũng như cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế trong việc chia sẻ và tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đấu tranh với tội phạm mạng”, Phó Tổng thống Artigas chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/10, bên lề Lễ ký và Hội nghị cấp cao của Công ước.

Bà Artigas bày tỏ ấn tượng khi Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà của Lễ ký Công ước, điều này thể hiện vai trò lãnh đạo và đóng góp tích cực của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu.

Theo Phó Tổng thống Ecuador, Công ước là bước đi mang tính lịch sử trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Trong bối cảnh thế giới số bùng nổ, phụ nữ và trẻ em là những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước nhiều hình thức tội phạm mạng khác nhau.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay trong việc bảo vệ các nhóm này trên không gian mạng là việc công nghệ phát triển nhanh hơn các hệ thống bảo vệ an ninh mạng.

“Đó là thách thức lớn nhất, do đó chúng ta cần chia sẻ giữa các quốc gia về những gì chúng ta đang làm để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Khi chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và cùng hành động, đó chính là cách chúng ta có thể thực sự bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới”, bà Artigas nhấn mạnh.

“Công ước là một bước đi lịch sử, không chỉ đối với Ecuador mà còn đối với toàn thế giới; củng cố cam kết của chúng ta, đặc biệt là đối với trẻ em trong thế giới số. Đối với trẻ em ngày nay, không gian số là nơi các em học hỏi, chia sẻ và trải nghiệm rất nhiều điều trong cuộc sống", Phó Tổng thống Artigas nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Artigas cho biết, đến nay, Ecuador là một trong gần 70 quốc gia và tổ chức đã ký Công ước Hà Nội nhưng ứng phó với các thách thức về tội phạm mạng cần những nỗ lực mang tính toàn cầu.

Theo bà Artigas, sau Lễ ký Công ước này, điều quan trọng nhất là các quốc gia thành viên cần thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai thực thi. Bà kêu gọi các nước đẩy nhanh quá trình hài hòa hóa pháp luật để phù hợp với Công ước và tăng cường năng lực kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết và hợp tác không chỉ giữa các Chính phủ mà còn với toàn bộ xã hội và các tổ chức dân sự.

Bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa Ecuador và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng, Phó Tổng thống Artigas nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm chung để trao đổi và Ecuador luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đồng thời, hai nước sẽ cùng chung cam kết trong nỗ lực phòng, chống tội phạm mạng như chia sẻ kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật cũng như cách thức triển khai để tăng hiệu quả hợp tác.