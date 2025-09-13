Nghi vấn lãnh đạo xã biến 2.500m2 đất công thành đất tư

Đoàn thanh tra gồm 8 cán bộ, do ông Võ Văn Hiệu, Quyền Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

Trước đó, ngày 19/8, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai, lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép tại xã Phước Mỹ (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc phường Quy Nhơn Tây).

Trong các nội dung phản ánh, có vụ việc liên quan đến khu đất 2.500m2 tại phường Quy Nhơn Tây nghi vấn có dấu hiệu vi phạm (Ảnh: Công Sơn).

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu có sai phạm.

Theo phản ánh, một trong những nội dung được dư luận quan tâm là khu đất hơn 2.500m2 tại khu phố Thanh Long (phường Quy Nhơn Tây) vốn do Nhà nước quản lý, trước đây được hợp tác xã Phước Thành 3 (đã giải thể) sử dụng.

Tuy nhiên, sau đó khu đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân, rồi nhanh chóng được chia lô, sang tên cho nhiều cá nhân để xây dựng nhà ở, nhà nghỉ.

Ngoài ra, dư luận và người dân cũng phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích tại nhiều khu vực thuộc xã Phước Mỹ cũ. Những nội dung này đang được cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, làm rõ.