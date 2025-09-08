Người đàn ông nghi nhảy cầu cạn cao nhất Việt Nam tự vẫn

Chiều 8/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai cho biết, vào sáng cùng ngày, tại khu vực cầu Móng Sến xảy ra vụ việc nghi một người đàn ông nhảy cầu tự tử.

Chiếc xe máy nghi của nạn nhân để trên cầu Móng Sến (Ảnh: Lào Cai).

Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng địa phương cùng công an xã đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy phía dưới chân cầu (Ảnh: Lào Cai).

Tại hiện trường, người dân phát hiện phía trên cầu Móng Sến có một xe máy BKS 24-AA-026.xx, cùng với bảo hiểm xe mang tên P.V.H. (trú tại tỉnh Lào Cai). Phía dưới cầu, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.