Người đàn ông nghi nhảy cầu cạn cao nhất Việt Nam tự vẫn
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi bỏ lại xe máy, nhảy cầu Móng Sến (Lào Cai) tự tử.
Chiều 8/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai cho biết, vào sáng cùng ngày, tại khu vực cầu Móng Sến xảy ra vụ việc nghi một người đàn ông nhảy cầu tự tử.
Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng địa phương cùng công an xã đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tại hiện trường, người dân phát hiện phía trên cầu Móng Sến có một xe máy BKS 24-AA-026.xx, cùng với bảo hiểm xe mang tên P.V.H. (trú tại tỉnh Lào Cai). Phía dưới cầu, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.
Cầu Móng Sến nằm trong dự án xây dựng tuyến đường mới kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thay cho quốc lộ 4D hiện có.
Cầu bắc qua hai ngọn đồi, phía dưới là thủy điện và ruộng bậc thang thuộc xã Trung Chải, thị xã Sa Pa. Trụ đầu cầu Móng Sến cao 83m, là trụ cầu cạn cao nhất Việt Nam.