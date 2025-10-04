Kịp thời ngăn cản người đàn ông định nhảy cầu vì buồn chán chuyện gia đình

Ngày 4/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 vừa kịp thời ngăn chặn một người đàn ông trèo qua lan can, có ý định nhảy cầu Hòa Bình 3 (phường Tân Hòa) tự tử vào giữa đêm. Chiếc xe máy BKS 27x-xxx được người này dựng sát thành cầu.

Qua xác minh của công an, đó là anh Đ.M.H., 31 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Do mâu thuẫn gia đình nên anh H. nảy sinh tâm lý chán nản, bột phát ý định tiêu cực.

CSGT động viên, thuyết phục anh H. từ bỏ ý định tiêu cực, trở về với gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác đã kiên trì thuyết phục, động viên và đưa người đàn ông này về gia đình an toàn, ổn định tinh thần.