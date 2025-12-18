Ngày 19/12 sẽ diễn ra lễ trao giải 2 cuộc thi về giao thông

Ngày 19/12, tại hội trường Bộ Công an, số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ" và cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Lãnh đạo Cục CSGT tham gia chấm các bài dự thi (Ảnh: Thành Đông).

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 19/12.

24 thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu luật giao thông

Năm 2025, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ". Trải qua 3 tháng (7, 8, 9) cuộc thi đã thu hút gần 1 triệu người tham gia.

Cụ thể, tại kỳ thi thứ nhất (từ 1/7 đến 31/7) đã có 310.060 người dự thi. Tại kỳ thi thứ hai (từ 1/8 đến 31/8) đã có 362.962 người dự thi. Tại kỳ thi thứ ba (từ 1/9 đến 30/9) đã có 245.021 người dự thi.

Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an), thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết, tại phần thi tự luận, nhiều bài thi đã đưa ra những giải pháp phòng ngừa tai nạn, vi phạm giao thông mới, sáng tạo, có tính khả thi cao.

Các đại biểu cùng bấm nút khởi động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” hồi đầu tháng 7 vừa qua (Ảnh: Hải Long).

Ông Long lấy ví dụ như việc phối hợp với KOL, TikToker làm video ngắn (15-30 giây) tuyên truyền về an toàn giao thông trên các nền tảng mạng xã hội; xây dựng mô hình “Khu dân cư không vi phạm giao thông”; phát triển hạ tầng giao thông thông minh; sử dụng biển báo có tích hợp mã QR, biển báo điện tử để tạo sự chú ý và kịp thời điều chỉnh hiệu lệnh khi cần thiết.

Ngoài ra, các thí sinh còn đưa ra các giải pháp như ứng dụng công nghệ điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông theo lưu lượng phương tiện thực tế; phát triển các thiết bị an toàn, cảnh báo an toàn công nghệ mới, gắn chip điện tử trên phương tiện giao thông; phát triển ứng dụng di động dành cho người lái xe để cảnh báo khi đi qua các khu vực thường xảy ra tai nạn.

CSGT Hà Nội xử lý vi phạm giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

"Ngày 10/11 vừa qua, ban giám khảo cuộc thi đã họp, chấm điểm chung khảo cuộc thi và xác định thứ hạng các giải của cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích", Thượng tá Long nói.

Nhận xét về cuộc thi, theo ông Long, cuộc thi đã được tổ chức theo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu ban tổ chức đề ra và thu hút được đông đảo người dân tham gia với gần 1 triệu người dự thi, trong đó có nhiều người thi cả ba kỳ.

Tới ngày 10/12, Cục CSGT công bố danh sách 24 thí sinh đạt giải trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

71 thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu 80 năm lực lượng CSGT

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Các bài dự thi được gửi về Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Thành Đông).

Theo ban tổ chức cuộc thi, sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân. Ban tổ chức đã triển khai cuộc thi đến các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các học viện, trường công an nhân dân, công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, kết quả chấm vòng sơ khảo cho thấy, từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/9, ban tổ chức đã nhận được 14.350 bài dự thi từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các địa phương, các trường công an nhân dân, giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học và đông đảo người dân.

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội là một trong số những tác giả đạt giải thưởng của cuộc thi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia tích cực như: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Hậu cần, Bộ Công an; Cục C10, Bộ Công an; Cục Khoa học chiến lược lịch sử Công an, mỗi đơn vị tham gia gửi 10 bài dự thi.

Ngoài ra, toàn quốc có 34/34 công an tỉnh, thành phố có tổ chức lựa chọn bài dự thi gửi về ban tổ chức cuộc thi, trong đó có 24/34 đơn vị có kế hoạch, công văn phát động cuộc thi, tiêu biểu như: Bắc Ninh, Cà Mau, TP Cần Thơ, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Các trường Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện An ninh nhân dân; Đại học Cảnh sát nhân dân; Cao Đẳng Cảnh sát nhân dân I; Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đều có kế hoạch phát động và mỗi đơn vị gửi 10 bài dự thi theo đúng thể lệ.

Ban giám khảo tham gia chấm giải các bài thi (Ảnh: Thành Đông).

Theo ban tổ chức, qua quá trình tổ chức, chấm thi cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”, xét đề nghị của ban giám khảo cuộc thi, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất Bộ Công an tặng 1 Bằng khen cho 1 bài dự thi đạt giải Nhất và tặng Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông cho 39 bài dự thi (gồm 28 bài dự thi đạt giải và 11 bài dự thi đạt chất lượng tốt nhưng chưa đạt giải chính).

Đến ngày 10/12, Cục CSGT công bố danh sách 71 thí sinh đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".