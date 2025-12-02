Ngành xây dựng Đà Nẵng nói về loạt cao ốc rầm rộ mọc ven sông Hàn

Ngày 2/12, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, đã trả lời liên quan đến tình trạng nhiều cao ốc mọc lên dọc sông Hàn.

Theo ông Nam, đây là tín hiệu thể hiện sự phát triển, song cũng thừa nhận việc gia tăng công trình cao tầng khiến công tác quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện của ngành xây dựng sẽ vất vả hơn.

Nhiều tòa cao ốc mọc lên ven sông Hàn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nam cho biết, công tác quy hoạch của thành phố Đà Nẵng cũ hiện được triển khai trên quy hoạch chung 359 (phê duyệt năm 2022) chia đô thị thành 9 phân khu và đến nay thành phố đã hoàn tất phê duyệt cả 9 phân khu này.

Trong quá trình lập quy hoạch, thành phố đã đánh giá đầy đủ hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, công viên, văn hóa và hạ tầng kỹ thuật gồm: giao thông, cấp nước, điện, thoát nước thải. Dân số trong mỗi phân khu đều được khống chế để bảo đảm cân đối hạ tầng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, áp lực đô thị thể hiện rõ rệt hơn.

“Trong cảm quan chung, chúng tôi nhận thấy đường phố đông đúc hơn, các nút giao thông xảy ra ùn tắc nhiều hơn và áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông thể hiện rất rõ”, ông Nam nhìn nhận.

Ông Nam phân tích, việc tập trung trung tâm hành chính, gia tăng dân cư, cán bộ và sự phát triển kinh tế, xã hội khiến nhu cầu hạ tầng tăng nhanh. Đây là những đặc điểm hoàn toàn mới mà Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu.

Trước tình hình đó, theo ông Nam, Sở Xây dựng Đà Nẵng đang nghiên cứu tổng hợp các giải pháp về pháp lý, kỹ thuật và tổ chức lại không gian đô thị. Thành phố cũng tính đến việc phân bổ lại nơi làm việc, phân tán hợp lý các chức năng đô thị hoặc áp dụng những biện pháp điều chỉnh phù hợp khác.

“Mục tiêu của thành phố là tạo sự hài hòa giữa các phân khu, phát triển mạnh về phía Nam, từ đó cân đối, phân bổ dân số và giảm áp lực lên hạ tầng”, ông Nam cho hay.