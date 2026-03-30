Nam thanh niên tử vong khi đi bộ trên quốc lộ, công an tìm nhân chứng

Ngày 30/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo tìm người làm chứng liên quan đến vụ một nam thanh niên tử vong, nghi do va chạm giao thông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 20/3 tại km559+250, quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh cũ).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân là anh T.S.S. (SN 1999, trú xã Dào San, tỉnh Lai Châu), được xác định tử vong khi đang đi bộ. Sau khi xảy ra tai nạn, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào thời điểm trên có 2 xe máy lưu thông theo hướng Nam - Bắc đi qua khu vực, gồm: Vision màu đen chở 2 nam giới (trước đó có ghé đổ xăng tại cây xăng Kỳ Văn) và xe máy côn tay màu xanh do một nam thanh niên điều khiển, đội mũ bảo hiểm màu trắng trùm kín đầu.

Cảnh sát nhận định những người đi trên 2 phương tiện này có thể đã chứng kiến hoặc biết các tình tiết liên quan, đóng vai trò quan trọng để làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra đề nghị những người đi trên 2 xe máy nêu trên hoặc cá nhân, tổ chức biết thông tin cần liên hệ cung cấp cho điều tra viên Bùi Việt Cường (0969.997.323) hoặc Nguyễn Xuân Thanh (0946.892.899).

"Việc cung cấp kịp thời sẽ góp phần làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra sẽ bảo mật thông tin người cung cấp theo quy định", thông báo nêu rõ.